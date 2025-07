Les forces russes à Lyman représentent entre 5.000 et 5.500 soldats mais les troupes encerclées pourraient être moins nombreuses en raison des pertes subies et des tentatives de certaines unités d'échapper à l'encerclement, a précisé un porte-parole de l'armée ukrainienne pour l'est du pays.

"Le regroupement russe dans la région de Lyman est encerclé" a déclaré Serhii Cherevati.

La prise de Lyman, une ville que l'armée russe utilise comme base logistique et de transports pour ses opérations militaires dans le nord de la région de Donetsk, constituerait la victoire militaire la plus importante enregistrée par Kiev depuis la contre-offensive éclair lancée dans la région de Kharkiv le mois dernier.

Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Vendredi, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré officiellement l'annexion de la province de Donetsk et de celles de Louhansk, Kherson et Zaporijjia, lors d'une cérémonie à Moscou. Une annexion justifiée selon lui par le "droit à l'autodétermination des peuples" mais immédiatement condamnée par les Occidentaux.

Kiev a qualifié cette cérémonie de farce et promis de libérer l'ensemble du territoire ukrainien de l'occupation militaire russe.

Selon le porte-parole de l'armée ukrainienne, la prise de Lyman permettrait à Kiev d'avancer dans la région de Louhansk, que Moscou avait annoncé début juillet contrôler en totalité.

"Lyman est importante parce qu'il s'agit de la prochaine étape vers la libération du Donbass ukrainien. C'est une opportunité pour avancer vers Kreminna et Sievierodonetsk, et c'est très important psychologiquement", a-t-il ajouté.

Les opérations militaires dans la zone se poursuivent et les troupes russes tentent en vain de briser l'encerclement, a-t-il expliqué.

"Certains se rendent, ils ont beaucoup de tués et de blessés, mais l'opération n'est pas terminé", a-t-il dit.

Le gouverneur ukrainien de Louhansk, en exil, a déclaré de son côté que des soldats russes avaient sollicité le droit de quitter la zone encerclée mais que leur demande avait été rejetée. L'état-major général ukrainien a déclaré à Reuters ne pas disposer de cette information.