Le correspondant de l'Agence Anadolu a rapporté que les manifestants ont tenté d’entrer dans la zone verte, au centre de la capitale, mais que les forces de l’ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour tenter de les en empêcher.

La zone verte est le théâtre d’un fort déploiement sécuritaire, alors que les services Internet ont été suspendus dans ses environs. Les manifestants ont hissé des drapeaux irakiens et scandé des slogans condamnant la corruption dans le pays.

Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a émis des directives aux forces de l’ordre, afin de protéger les manifestants, à l'occasion de l'anniversaire du mouvement populaire.

En octobre 2019, des manifestations populaires avaient eu lieu en Irak contre la corruption et la classe politique corrompue, et pour exiger la réforme et le développement du pays. Le mouvement avait duré des mois, réussissant à renverser le gouvernement du Premier ministre de l’époque, Adel Abdul-Mahdi.