Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, s'est entretenu, dimanche, avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, de nombreuses questions d'ordre bilatéral et international.

Le correspondant de l'Agence Anadolu rapporte que la réunion, qui s'est tenue au manoir "Mabeyn" à Istanbul, a permis aux deux parties de discuter des relations politiques entre la Turquie et les États-Unis et de la coopération dans les industries de la défense.

Kalin et Sullivan ont également discuté de diverses questions d'ordre régional, notamment la guerre en cours en Ukraine, l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les derniers développements en mer Égée, en Méditerranée et dans le Caucase du Sud.

Les deux parties ont souligné l'importance de multiplier les domaines de coopération bilatérale sur la base de leurs intérêts communs, au moment où débute la mise en œuvre du mécanisme stratégique entre les deux pays.

Kalin et Sullivan ont indiqué que la conclusion des discussions entre Ankara et Washington sur les chasseurs F-16 servirait les intérêts stratégiques des deux pays.

Il a également été souligné au cours de l'entretien l'importance du rôle principal de la Turquie au sein de l'OTAN et la nécessité pour les alliés d'agir en harmonie et en solidarité contre les menaces sécuritaires et terroristes.

Le porte-parole de la présidence turque a souligné que la Turquie n'hésitera pas à protéger ses droits et ses intérêts en mer Égée et en Méditerranée, ajoutant que les "pratiques provocatrices et contraires au droit international de la Grèce sont inacceptables."

Les deux parties ont souligné la nécessité de mettre l'accent sur les efforts diplomatiques pour mettre fin le plus rapidement possible à la guerre en cours en Ukraine, et ce dans le respect du droit international.