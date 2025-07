L'article salue les efforts diplomatiques du président Erdogan et son succès dans les accords sur le corridor céréalier et l'échange de prisonniers.

Basé aux États-Unis, Politico, l'une des publications les plus respectées au monde sur les questions politiques, s’est penché sur le processus de guerre en cours en Ukraine, qui a débuté le 24 février sur ordre du président russe Vladimir Poutine.

L'article, rédigé par la politologue Nathalie Tocci, indique qu'"à ce stade, les pays ne veulent pas être du côté des perdants".

Nathalie Tocci a déclaré que la possibilité d'une défaite de la Russie est devenue "plausible" alors que l'Ukraine a lancé une contre-attaque et a commencé à libérer ses territoires dans le nord-est du pays. “Les pays qui se sont rangés du côté de Moscou sont inquiets. Personne ne veut mettre tous ses œufs dans le panier d'un perdant”, a-t-elle précisé.

Dans son article, Tocci a déclaré avoir observé des changements significatifs à la fois au sommet de Shanghai à Samarkand et au sommet des Nations unies à New York.

Rappelant que le président chinois Xi Jinping, lors de sa rencontre avec Poutine, avait exprimé ses inquiétudes au sujet de la guerre et appelé à un cessez-le-feu, Tocci a indiqué dans son article : “Bien que l'Inde continue de recevoir avec satisfaction du pétrole et des armes russes, le Premier ministre Narendra Modi a affirmé fermement que 'ce n'est pas le temps d’une guerre'. La Ligue arabe a également envoyé un message clair au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à New York selon lequel un cessez-le-feu immédiat est nécessaire”.

Eloge pour les réalisations diplomatiques de la Turquie, pays médiateur

Tocci a indiqué qu'outre les attitudes changeantes des pays, la Turquie conserve la position de médiateur.

La politologue italienne a déclaré que deux accords importants mis en œuvre pendant la guerre ont été conclus grâce au président Recep Tayyip Erdogan.

Elle a relevé qu'en plus de l'accord sur le corridor céréalier d'importance mondiale, l'accord d'échange de prisonniers a été conclu grâce à la Turquie, avant de saluer le succès diplomatique du président Recep Tayyip Erdogan dans son article.

Elle a ajouté que le président Erdogan soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la libération de tous ses territoires, y compris la Crimée, et maintient les "voies ouvertes" avec le Kremlin.