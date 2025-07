Cavusoglu a indiqué que des protocoles d’accord seront également signés dans les domaines de la défense, de la coopération maritime et de l'énergie. "Nos protocoles d'accord sur l'énergie couvriront le pétrole, les hydrocarbures et le gaz naturel. Nous espérons rentrer en Turquie après avoir également signé un mémorandum d'entente dans le domaine du gaz", a déclaré le ministre turc au cours d’une conférence de presse conjointe avec son homologue libyenne Najla al-Mangoush.

Les aspects juridiques et logistiques de l’organisation des élections en Libye figuraient en tête des questions discutées à Tripoli. Précisant que la Turquie est prête à contribuer à l’établissement de la paix et de la stabilité dans le pays, Cavusoglu a souligné que “les élections doivent être organisées dans les plus brefs délais".

Appelant la communauté internationale à s’abstenir de toute action susceptible de nuire à la paix et à la stabilité en Libye, Cavusoglu a rappelé que les problèmes libyens ne peuvent être résolus que par le dialogue. "Nous continuerons à nous opposer à ceux qui tentent de diviser la Libye. Nous continuerons à soutenir la Libye", a-t-il insisté.

"Les pays tiers n'ont pas le droit d'intervenir dans les accords signés par deux pays souverains." a soutenu Cavusoglu à propos des accords turco-libyens.

Najla al-Mangoush a quant à elle souligné l’importance des accords entre la Turquie et son pays. "La Turquie est notre partenaire stratégique. Tous les accords à signer sont dans l'intérêt du peuple libyen" a-t-elle affirmé.

Une délégation turque de haut rang est arrivée lundi dans la capitale libyenne, Tripoli, pour une visite officielle d'une journée. Outre le ministre des Affaires étrangères, la délégation comprend le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Fatih Donmez, le ministre de la Défense Hulusi Akar et le ministre du Commerce Mehmet Mus. La délégation comprend également le directeur de la communication de la Présidence, Fahrettin Altun, et le porte-parole de la Présidence, Ibrahim Kalin.