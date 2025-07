"Les propos grecs et européens sur le mémorandum d'entente turco-libyen sur les hydrocarbures, n'ont aucune importance pour la Turquie", a déclaré le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tangu Bilgic dans un communiqué, mardi, commentant la réaction des responsables grecs et européens. "Les déclarations grecques et européennes sur le mémorandum d'entente sur les hydrocarbures signé hier par la Turquie et la Libye, n'ont aucune importance et aucune valeur pour notre pays", a dit Bilgic.

Il a précisé que s’opposer à cet accord de coopération entre deux États souverains est contraire au droit international et aux principes fondamentaux des Nations Unies (ONU).

Bilgic a ajouté que les revendications maximalistes grecques visent non seulement à s'approprier des droits légitimes de la Turquie, mais aussi de ceux de la Libye.

Dans ce contexte, le porte-parole turc a également critiqué l'Union européenne (UE) pour son soutien aux revendications grecques et sa position qui élude le dialogue sincère.

"Nous invitons l'UE et ses pays membres à ne pas dépasser les limites de leurs compétences, à respecter la souveraineté et le statut égal des autres pays suivant le droit international et les principes de l'ONU", a conclu Bilgic.