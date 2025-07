Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a signé ce mardi un décret interdisant toute négociation avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Le journal britannique The Guardian a rapporté que le président Zelensky a déclaré lors d'une réunion avec le Conseil de la défense et de la sécurité nationale, le 30 septembre, que Poutine "n’a pas de dignité et de crédibilité".

"Nous sommes pour des négociations avec la Russie, mais avec un autre président", a ajouté le président ukrainien.

"Il est impossible d’engager des négociations avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine", indique le décret signé par Zelensky.

Plus tôt dans la journée, le Conseil de la Fédération de Russie (la chambre haute du Parlement) a ratifié, à l'unanimité, les accords d'annexions de quatre régions ukrainiennes par la Russie, après l’approbation, également unanime, de la chambre basse (la Douma), dans la journée du lundi.

Le 30 septembre dernier, le président russe, Vladimir Poutine, avait signé le document d'annexion des quatre régions ukrainiennes, sur fond de refus et de condamnations largement exprimées par l'Occident.

La Russie a pris le contrôle des quatre régions à la suite d’une guerre qu’elle a entamée en février dernier, suscitant un vif rejet international et entraînant l’adoption de sévères sanctions économiques contre elle. La Russie exige deKiev l’abandon de son projet d’adhésion à des alliances militaires et l’observation d’une stricte neutralité, afin de mettre fin à cette guerre, une exigence que l’Ukraine interprète comme une ingérence dans ses affaires de souveraineté.