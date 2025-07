Le directeur la Communication de la présidence, Fahrettin Altun est intervenu au 1er Symposium national sur la protection des données personnelles dans les médias audiovisuels organisé dans un hôtel en collaboration avec le Conseil de protection des données personnelles (KVKK) et du Conseil suprême de la radio et de la télévision (RTÜK) et les contributions de l’université Hacı Bayram Veli d’Ankara.

"Nous définissons l'univers numérique comme une 'cyber patrie'. Tout comme nous nous battons pour la souveraineté dans le monde réel, nous nous battons aussi pour notre souveraineté dans le monde cybernétique. Tout comme nous tenons compte des problèmes de sécurité dans le monde réel et comme nous nous battons pour les résoudre, nous en faisons de même contre les problèmes de sécurité dans le cybermonde. Nous considérons la cybersécurité comme faisant partie de notre sécurité nationale et considérons la cybercriminalité comme une menace essentielle à écarter. Nous mettons tout en œuvre pour protéger notre cyber patrie, notre cyber souveraineté” a déclaré Altun.

"Travailler pour des médias plus sûrs fait partie de notre lutte pour la vérité""Sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie a connu des transformations importantes dans les domaines des médias, de la communication et des technologies de l'information, ainsi que dans tous les autres domaines, au cours des 20 dernières années. Elle a également renforcé ses fondements juridiques" a déclaré Fahrettin Altun.

"La lutte pour la vérité de notre président et la position déterminée que nous avons exposée dérangent ceux qui veulent condamner la Turquie à une situation de dépendance internationale comme par le passé. Ils essaient d'y parvenir en employant de nouveaux procédés. Peuvent-ils obtenir des résultats ? Dieu merci, sous la direction de notre présidence, la Turquie poursuit son chemin avec la confiance en elle" a-t-il dit.

"Travailler pour des médias plus sûrs fait en fait partie de notre lutte pour la vérité. Lutter contre le 'terrorisme du mensonge' mené à l'intérieur et l'extérieur du pays est l'un des piliers importants de notre modèle turc de communication" a-t-il indiqué.

Il a souligné que l’on observe aujourd’hui que les organes médiatiques de renommée mondiale ou les plateformes numériques largement utilisées ne sont pas des canaux neutres, comme ils sont présentés. Altun a affirmé que la désinformation, la propagande noire, toutes les activités de dénigrement, les cyberattaques et les activités malveillantes des organisations terroristes dans le monde numérique se poursuivent à toute vitesse.

Altun a indiqué que l'importance du développement et de l'application des technologies nationales sera mieux comprise par une plus grande sensibilisation sur la protection des données personnelles. "Nous devons renforcer les plateformes nationales de communication" a–t-il conclu.