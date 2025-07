"Le Premier ministre grec demande l'aide des Etats-Unis. Contre qui? Contre la Turquie. Peu importe ce que vous faites, nous ferons ce qui est nécessaire le moment venu, nous sommes prêts à agir", a lancé mardi le président turc devant les étudiants de l'université Hacı Bayram Veli à Ankara.

Erdogan a indiqué que son pays est le plus généreux au monde en terme d'aides aux opprimés et a déclaré que ce ne sont “ni les Etats-Unis, ni les Occidentaux, mais bien la Turquie qui est le pays le plus généreux du monde” par son aide apportée aux plus démunis, en comparaison avec son PIB.

"Quand on parle de la Turquie, on pense à un pays qui se distingue par son économie, sa défense, ses capacités militaires ainsi que par sa conscience et sa position de principe face aux crises humanitaires", a-t-il souligné.