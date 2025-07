L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 6 drones kamikazes iraniens tirés par la Russie dans le sud du pays.

L’information a également été rapportée par l'agence de presse locale Ukrinform qui fait état de 6 drones suicides iraniens abattus mardi soir par l’armée de l’air dans le sud de l'Ukraine.

En juillet dernier, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait accusé l'Iran de fournir à la Russie des "centaines" de drones qu’elle utilise dans sa guerre contre l'Ukraine.

Le 24 février, la Russie a lancé une guerre contre l’Ukraine, qui a provoqué une crise humanitaire, et pénalisé les secteurs de l'alimentation et de l'énergie dont les effets se sont répercutés sur le monde entier. Ce conflit, qui a suscité de vives réactions internationales, a incité de nombreuses capitales occidentales à imposer des sanctions économiques, financières et diplomatiques contre Moscou.