L'ambassadeur de Suède en Turquie, Staffan Herrstrom, a été convoqué mercredi au ministère des Affaires étrangères, à Ankara.

Cette convocation intervient à la suite de la diffusion à la télévision d'État suédoise (SVT) d'un programme contenant des déclarations et des images injurieuses contre la Turquie et le président, Recep Tayyip Erdogan.

"Les expressions et images impudiques et hideuses contre notre président et notre pays sont inacceptables. De telles publications ne peuvent s'expliquer par la liberté d'expression et la liberté de la presse", a-t-il été indiqué à l'ambassadeur de Suède en Turquie, selon des sources diplomatiques.