Elisabeth Borne, la première ministre, s’exprimera à ce sujet depuis le parc des expositions de la Porte de Versailles pour prescrire à ses concitoyens l’adoption de gestes individuels qui permettraient de réaliser de substantielles économies d’énergie.

Le quotidien "Le Parisien" révèle que l’Exécutif prévoit d’étendre ses recommandations à plusieurs secteurs par une incitation au télétravail ou, le cas échéant, en "coupant" l’eau chaude dans les administrations.

L’Etat envisage non seulement de subventionner, à hauteur de 100 euros, les citoyens qui adopteraient le covoiturage mais aussi de réduire l’éclairage dans les stades. La température prescrite pour le chauffage sera de 19 degrés et les enseignes lumineuses devront être éteintes entre 1 heure et 6 heure du matin.

Un spot publicitaire avec trois mots d’ordre "je baisse, j’éteins, je décale" sera également diffusé afin de sensibiliser les ménages aux gestes économiques du quotidien.

Sur cette séquence de 30 secondes, consultée par l’Agence Anadolu, cinq mesures sont mises en avant : le chauffage à 19 degrés, le ballon d’eau chaude à 55 degrés, l’installation d’un thermostat, le lavage du linge en heures creuses et l’extinction de tous les appareils en veille.

Cette campagne, très attendue, intervient alors que le gouvernement a déjà pris un arrêté permettant à Enedis de couper l’alimentation des ballons d’eau chaude de 4,3 millions de clients équipés de compteurs Linky, entre midi et deux.