L'Allemagne risque une pénurie de gaz si elle ne réduit pas sa consommation, dit le régulateur

Les PME et les ménages allemands ont utilisé la semaine dernière près de 10% de gaz de plus que la moyenne pour la même semaine sur quatre ans, a indiqué jeudi le régulateur allemand, qui a réitéré son appel à de plus de "sobriété".