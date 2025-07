Les activités commerciales entre les deux pays sont fermées depuis mercredi à Kasumbalesa suite à la colère des chauffeurs zambiens qui s'insurgent contre le décès d'un des leurs la semaine dernière sur le sol congolais.

« Le chauffeur en question était malade et sa famille l'a récupéré pour l'enterrer en Zambie. Mais il y a eu des spéculations selon lesquelles ce chauffeur zambien a été tué sur le sol congolais, ce qui est faux », explique à l'Agence Anadolu, André Kapampa, maire de la ville de Kasumbalesa.

Les commerçants congolais n’ont pas accès à la Zambie en attendant le dénouement de la situation de grève observée par les chauffeurs zambiens.

D’après le maire congolais, les autorités zambiennes ont fermé la frontière pour « éviter des troubles à l’ordre public. Les chauffeurs zambiens ont barricadé les routes proches de la frontière avec la RDC et ont mis en insécurité les Congolais qui s’y trouvaient ».

Ces chauffeurs exigent le renforcement de la sécurité sur les routes de la RDC. « La police zambienne nous a dit qu'elle ne saurait pas sécuriser tous ces Congolais face à la colère de certains Zambiens choqués par la nouvelle du décès de leur frère », a-t-il poursuivi.

Le poste-frontière de Kasumbalesa est le principal point de passage des camions de transport de minerais vers l'Afrique australe. La grève a interrompu l'exportation qui représente le poumon de l'économie congolaise.

La grève menace également le quotidien des habitants des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba qui dépendent des denrées alimentaires et produits de base provenant de l'Afrique australe et transitant par la Zambie.