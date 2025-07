Les fonds viendront d'un nouveau programme de prêts d'urgence visant à pallier les pénuries alimentaires, approuvé par le conseil d'administration du FMI le mois dernier.

Le conseil d'administration a approuvé ce nouveau fonds - qui vient s'ajouter au fonds de 1,4 milliard de dollars accordé par le FMI à l'Ukraine suite à l'invasion par la Russie - à l'issue d'une réunion qui a duré plus de 100 minutes, selon une source au fait de la décision.

Cette nouvelle enveloppe vise à "soutenir l'Ukraine face à ses besoins urgents en termes de balance des paiements" mais également à "jouer un rôle catalyseur pour de futurs soutiens financiers de la part de donateurs et créanciers de l'Ukraine", a expliqué le FMI.

"L'échelle et l'intensité de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine il y a plus de sept mois ont causé des souffrances humaines considérables et fortement touché l'économie" ukrainienne, a estimé l'institution dans son communiqué, ajoutant: "Le PIB est attendu en recul de 35% en 2022 par rapport à 2021 et les besoins de financement restent très importants."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé cette aide du FMI plus tôt dans la journée sur Twitter, ajoutant que "les fonds arriver(aient) en Ukraine dès aujourd'hui" et remerciant la directrice générale Kristalina Georgieva et le conseil d'administration du FMI, "pour leur soutien".

Fin septembre, la Banque mondiale avait déjà accordé 530 millions de dollars de soutien supplémentaire pour "faire face aux besoins urgents engendrés par l'invasion russe", portant l'ensemble de l'aide accordée par l'institution à 13 milliards de dollars depuis le début du conflit.

Le Congrès américain a également voté fin septembre une nouvelle tranche d'aide de 12,3 milliards de dollars, dont 3,7 milliards d'équipements militaires, portant l'effort total américain à 65 milliards de dollars depuis le lancement de l'invasion russe.