Soutenu par un large spectre de la classe politique, il est crédité de plus de 50% des voix dans les sondages et semble bien parti pour s'imposer dès le premier tour de scrutin face à six adversaires, tous des hommes.

"Le plus gros concurrent dimanche sera le canapé", a ironisé le chef d'Etat de 78 ans vendredi en clôture de campagne devant ses sympathisants. "Si la démocratie libérale vous tient à coeur, alors allez voter", a-t-il ajouté.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07H00 (05H00 GMT) et fermeront à 17H00, heure à laquelle les sondages de sortie des urnes sont attendus.

Le parti d'extrême droite FPÖ, qui avait failli l'emporter contre lui en 2016, voudrait bien rejouer le match mais son candidat Walter Rosenkranz, 60 ans, recueillerait seulement 15% des suffrages, à contre-courant des récentes élections en Suède et en Italie.