"Deux morts et une disparition ont été signalées", a indiqué Carlos Perez Ampueda, vice-ministre chargé de la Protection civile, sur Twitter.

Le précédent bilan officiel, qui datait du 1er octobre, faisait état de treize morts et trois disparus.

Les intempéries ont provoqué une inondation à Tejerias, dans l'Etat d'Aragua, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Caracas, emportant de grandes quantités de sédiments, de débris et d'arbres déracinés, a détaillé le responsable.

"Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Il n'y a pour le moment plus d'électricité. Les autorités évaluent les dommages et les besoins", a ajouté M. Perez Ampueda.

Sur les quinze victimes confirmées, dix ont été emportées par une crue le 23 septembre alors qu'elles participaient à une retraite spirituelle dans l'Etat de Tachira (ouest), près de la frontière colombienne.

Des inondations ont également été signalées samedi dans la ville de Cabimas, dans la région de Zulia (ouest), où au moins cinquante maisons ont été endommagées par les eaux, a indiqué M. Perez Ampueda.

Depuis le début de l'année, le Venezuela a enregistré des précipitations supérieures aux moyennes historiques, attribuées au phénomène météorologique de la Niña. L'équivalent froid d'El Niño provoque un refroidissement d'une partie des eaux de surface du Pacifique, influençant le cycle des précipitations et le climat de certaines régions du globe.

Selon l'ONU, la Niña --notamment responsable de l'aggravation de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique-- devrait avoir une durée sans précédent pour ce siècle et persister au moins jusqu'à la fin de l'année.

Il s'agirait au XXIe siècle du premier épisode de la Niña s'étendant sur trois hivers consécutifs dans l'hémisphère Nord (ou trois étés consécutifs dans l'hémisphère Sud), selon le bulletin Info-Niño/Niña publié par l'Organisation météorologique mondiale (OMM).