Comme le reste du monde, le pays scandinave est l'objet de poussées inflationnistes dues notamment à l'envolée des prix de l'énergie et à l'agroalimentaire.

Calculée hors énergie et variations fiscales, l'inflation dite "sous-jacente" s'est élevée à 5,3% sur un an en septembre, du jamais vu depuis que l'indicateur a vu le jour en 2001 et beaucoup plus que l'objectif de 2% qui régit la politique monétaire norvégienne.

Les prix ont été en particulier tirés vers le haut par l'agroalimentaire qui ont généralement tendance à baisser en septembre, ce qui n'a pas été le cas cette année, a expliqué SSB.

Pour faire face à l'augmentation rapide des prix, la Banque de Norvège a été l'une des premières banques centrales en Occident à relever son taux directeur, passé de zéro en septembre 2021 à 2,25% aujourd'hui.

Elle a déjà laissé entrevoir une poursuite de son resserrement monétaire.