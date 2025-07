Le Président turc M. Recep Tayyip Erdoğan a souligné lundi que contrairement à la Turquie, les pays occidentaux craignent l'hiver en raison des problèmes de sécurité énergétique et alimentaire.

Le Chef de l’Etat s’exprimait dans un discours à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle année académique à Ankara.

"Leurs inquiétudes s'intensifient à l'approche de l'hiver, en termes de sécurité énergétique et alimentaire. Nous avons remarqué cela lors du dernier sommet à Prague. Tous les leaders expriment leurs soucis. J'ai dit que 'nous n'avons pas un tel problème'", a affirmé le Président Erdogan.

Il a ajouté que les développements entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas abordés avec bienveillance, indiquant que les instabilités politiques et les problèmes économiques frappent surtout les pays pauvres situés dans la périphérie du système international.

"Même si ce sujet a perdu son importance dans l'agenda à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les profonds changements politiques à l'échelle mondiale sont inévitables, a affirmé Erdogan. Ce système où les pays les moins développés servent les pays développés, les pauvres servent les riches […], n'est pas durable. Nous réitérons via toutes les plateformes, depuis un certain temps, que 'le monde est plus grand que cinq pays'." a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, le Président s'est félicité de l’expédition de plus de sept millions de tonnes de blé et céréales aux autres pays à travers la Turquie.

"En mobilisant tous ses moyens, la Turquie fait des efforts pour donner un souffle à l'humanité, a-t-il poursuivi. […] Ce n'est qu'un début. Nous avons encore beaucoup de travail à faire", a-t-il, par ailleurs, assuré.