Le président américain Joe Biden a vivement dénoncé, lundi, “l’extrême brutalité” du président Vladimir Poutine pour les nouvelles des attaques russes contre l'Ukraine, visant des infrastructures clés et des sites civils

Le président américain a déclaré que ces agressions "ont tué et blessé des civils et détruit des cibles n'ayant aucun intérêt militaire" et qu'elles constituent une nouvelle preuve de "l'extrême brutalité de la guerre illégale menée par Mr Poutine contre le peuple ukrainien".

Joe Biden a assuré l’Ukraine du soutien indéfectible des États-Unis, soulignant que les offensives russes n'ont fait que conforter son approche du conflit qui dure depuis huit mois.

"De concert avec nos alliés et partenaires, nous continuerons à faire porter le poids de la responsabilité de la guerre à la Russie, à exiger de Poutine et de la Russie qu'ils rendent des comptes pour leurs atrocités et leurs crimes de guerre, et à apporter le soutien nécessaire aux forces ukrainiennes pour la défense de leur pays et leur liberté ", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Nous exhortons à nouveau la Russie à mettre fin immédiatement à cette agression unilatérale et à retirer ses troupes d'Ukraine", a-t-il ajouté.

Le bilan des dernières attaques aux missiles menées, lundi, par la Russie en Ukraine s'est accru de 11 morts et des dizaines de blessés, ont annoncé les autorités. Quelque 64 personnes ont été blessées dans des bombardements, selon le service d'urgence de l'État ukrainien.

"Si nous considérons l'ensemble de l'Ukraine, outre Kiev, 14 autres régions ont subi des frappes", a déclaré Mariana Reva, porte-parole de la police nationale ukrainienne.

Dans un message vidéo diffusé sur Telegram, le président Zelensky a déclaré que les infrastructures énergétiques du pays et la population étaient les deux principales cibles de la Russie. Le président ukrainien a également réitéré son appel aux habitants à demeurer dans les abris.

Les attaques visent à "semer la panique, à effrayer" et à couper l'électricité et le chauffage

Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que les attaques russes ont endommagé 11 sites abritant des infrastructures critiques dans huit régions d'Ukraine, a rapporté Kyiv Independent.

"L'objectif principal de ces criminels de guerre est de semer la panique, d'effrayer et de laisser les Ukrainiens sans électricité ni chauffage", a ajouté Shmyhal.

Plusieurs explosions ont été signalées dans les villes ukrainiennes d'Odessa, de Jytomyr, de Khmelnytsky, de Dniepr, de Lviv, de Ternopil et de Kiev, au lendemain des accusations portées par le président russe Vladimir Poutine à l’encontre des services de renseignement ukrainiens. Il leur reproche d’avoir mené une “attaque terroriste" contre le pont de Kertch, reliant la Russie à la Crimée.

La Russie occupe illégalement la péninsule ukrainienne de Crimée depuis 2014, Poutine ayant inauguré le pont en 2018 comme symbole de l’annexion de la Crimée par la Russie

Lundi, le siège de l'Orchestre philharmonique de Kiev, ainsi que les musées Hanenko et Shevchenko et le parc Shevchenko ont été endommagés par des frappes russes

"La seule tactique de Poutine est de faire régner la terreur sur les villes ukrainiennes pacifiques, mais il ne brisera pas l'Ukraine", a déclaré sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Dans un tweet relatant un entretien téléphonique avec le Secrétaire d'État américain Blinken, Kuleba a déclaré qu'ilsétaient "convenus que ces attaques inhumaines de missiles de la Russie contre l'Ukraine ne devaient pas rester impunies".

"J'ai soulevé un certain nombre de questions importantes, notamment le renforcement des capacités de défense de l'Ukraine, les nouvelles sanctions contre la Russie et la nécessité de la reddition des comptes par Moscou pour son terrorisme", a tweeté le chef de la diplomatie ukrainienne.