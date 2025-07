Cet entretien téléphonique intervient à la veille de la réunion des ministres de la Défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) qui doit se tenir mercredi et jeudi à Bruxelles en vue de maintenir le soutien à l'Ukraine et de continuer à renforcer les défenses de l'OTAN contre la Russie.

Hulusi Akar a affirmé l'urgence de parvenir à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines et rétablir la paix et la stabilité dans la région, indique un communiqué du ministère turc de la défense.

Les deux ministres ont également discuté de l'accord d'Istanbul sur les céréales, signé, sous la supervision de la Turquie et des Nations unies, par la Russie et l'Ukraine le 22 juillet afin de reprendre à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire les exportations de céréales, qui avaient été interrompues après le début de la guerre Russie-Ukraine en février.

Hulusi Akar a réitéré que la Turquie est prête à poursuivre ses efforts pour la paix dans la région.

Le ministre turc a également souligné que la priorité absolue d'Ankara est d'empêcher de manière permanente la menace et le passage des terroristes et de neutraliser les organisations terroristes dans le nord de la Syrie, le long de la frontière turque.

Les deux responsables ont une nouvelle fois réaffirmé l'importance de se conformer aux accords précédemment conclus sur la question syrienne, indique le communiqué .