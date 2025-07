Le Président américain Joe Biden a mis en garde l'Arabie saoudite contre les "conséquences" de sa décision de réduire la production de pétrole brut au sein de l'alliance OPEP+".

Biden a déclaré dans une interview à "CNN", mardi soir, "qu'il y avait certaines conséquences de ce que les Saoudiens ont fait avec la Russie".

"Je ne vais pas parler de ce qui tourne dans ma tête, mais il y aura des conséquences", a-t-il lancé.

Biden a indiqué que "le moment est venu pour Washington de repenser sa relation avec l'Arabie saoudite".

Le 5 octobre, l'alliance des pays exportateurs de pétrole "OPEP +" a annoncé une réduction de la production de pétrole de deux millions de barils par jour, à partir de novembre prochain, ce qui a entraîné une augmentation d'environ 10% des prix du pétrole, avant de baisser légèrement cette semaine.

En revanche, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a qualifié, mardi, les relations de son pays avec les États-Unis de "stratégiques", et a estimé que la décision de l'alliance "OPEP+" de réduire la production de pétrole brut était "purement économique".

Le prince Faisal a affirmé dans des déclarations à la chaîne saoudienne "Al Arabiya" qu'il n'y a aucun aspect politique dans la décision de l'OPEP + (..) précisant qu'il ne faut pas chercher d'explication politique à cela.

Il a souligné que la relation avec Washington est "stratégique et favorable à la sécurité et à la stabilité de la région", faisant remarquer que la coopération militaire entre Riyad et Washington "sert les intérêts des deux pays et contribue à la stabilité de la région".

"Notre relation avec les États-Unis est institutionnelle depuis sa création", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, les démocrates du Congrès américain ont présenté une législation exigeant le retrait des actifs et des forces militaires américaines stationnées en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.