Mardi, l'Ukraine a reçu le premier des quatre systèmes de défense antiaérienne IRIS-T SLM que l'Allemagne a promis de lui fournir, selon une source du ministère allemand de la Défense.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'exprimant avant une réunion de deux jours des ministres de la Défense de l'Alliance, les 12 et 13 octobre à Bruxelles, a exhorté les alliés à fournir des systèmes de défense aérienne supplémentaires.

Il a qualifié les attaques de missiles de la Russie de signe de faiblesse, résultant d'un épuisement des alternatives à la disposition des Russes.

"La réalité est qu'ils ne sont pas en mesure de progresser sur le champ de bataille. La Russie est en fait en train de perdre sur le champ de bataille", a déclaré Jens Stoltenberg.

"L'Ukraine a le vent en poupe et continue de faire des progrès importants, tandis que la Russie a de plus en plus recours à des attaques horribles et aveugles contre les civils et les infrastructures essentielles."

Avant que les ministres de la Défense de l'Otan n'entament leurs discussions par un dîner mercredi, ils doivent rencontrer les partenaires du groupe de contact pour l'Ukraine, un organisme créé à l'initiative des États-Unis pour maintenir les livraisons d'armes à Kiev.

Les discussions des plus de 50 pays porteront sur la fourniture de systèmes de défense aérienne supplémentaires à l'Ukraine, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'Otan, Julianne Smith.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksi Reznikov, participera aux deux événements de Bruxelles.