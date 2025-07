Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan s'est réuni avec son homologue kazakh, Jomart Tokaïev, mercredi à Astana. La réunion s'est tenue au Palais présidentiel Akorda.

Erdogan a annoncé qu'ils tiendront la quatrième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau et qu'il participera au Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

"Je suis certain que les réformes entreprises sous votre leadership, contribueront à la paix et à la prospérité du peuple kazakh frère. Je vous soutiens dans vos efforts et vous souhaite bonne réussite. J'espère que les élections présidentielles qui se tiendront le 20 novembre seront fructueuses et justes" a poursuivi Erdogan.

Sur le plan commercial, le président turc a plaidé pour un renforcement des liens et une augmentation du volume d'échanges entre les deux pays :

“Nous continuerons à travailler pour renforcer nos liens dans les domaines du transport et de l’énergie, en particulier le développement du Corridor intermédiaire“ a poursuivi Erdogan. Notre volume d’échanges avec le Kazakhstan a dépassé les 5 milliards de dollars l’année dernière. Nous avançons sûrement vers notre objectif qui est d’atteindre les 10 milliards de dollars à moyen terme.”

À propos des développements régionaux et mondiaux, le Président turc a souligné que "les pays du monde turc doivent renforcer leur solidarité et leur étroite coopération".

"J'accorde beaucoup d'importance à la sécurité, la stabilité, l'intégrité territoriale et la prospérité du Kazakhstan, pays frère, qui est notre partenaire stratégique élargi", a ajouté Erdogan.

Il a précisé que "les quatorze documents de coopération et déclarations signés lors de la visite qu'avait effectuée Tokaïev en Turquie, donneront un nouvel élan aux relations turco-kazakhes".

"Nous les renforcerons aujourd'hui avec six autres documents", a-t-il ajouté.

Le président kazakh Tokaïev, a pour sa part souligné que la Turquie est un pays "très stratégique pour le Kazakhstan" qui est "impatient d’augmenter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars".