Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que la Russie était "prête à fournir une quantité supplémentaire de gaz à l'Europe en automne et en hiver" dans son discours au Forum international de la Semaine russe de l'énergie, qui s'est tenu à Moscou.

"La balle est dans le camp de l'Union européenne, s'ils le veulent, nous ouvrirons le robinet", a-t-il ajouté.

Il a également souligné que les acheminements peuvent être rétablis dans le gazoduc Nord Stream, à condition "qu'ils continuent à être utilisés et soient sécurisés".

Poutine a déclaré que l'une des lignes Nord Stream 2 "est toujours intacte" et que la Russie peut transporter environ 27 milliards de mètres cubes de gaz via ce pipeline.

En évoquant le rôle de la Turquie, Poutine a déclaré que les pipelines Power of Siberia et Turkish Stream avaient prouvé leur efficacité.

D’après Poutine, les quantités de gaz livrées par la Russie à l'Europe, via le gazoduc Turkish Stream, "n’étaient pas grandes, mais de bonne qualité".

Le président russe a suggéré de faire de la Turquie la "voie principale" des livraisons de gaz russe à l'Europe, suggérant la possibilité de construire un centre énergétique en Turquie à cette fin.

Le gazoduc Power of Siberia est utilisé pour acheminer le gaz naturel des champs gaziers de l'Extrême-Orient russe vers la Chine, et les livraisons à la Chine via ce gazoduc avaient commencé le 2 décembre 2019.

Le gazoduc Turkish Stream se compose, pour sa part, de deux pipelines pour livrer le gaz naturel russe à la Turquie et l'Europe via la mer Noire. Le premier pipeline alimente la Turquie et le second les pays d'Europe de l’Est et d’Europe méridionale.

"A un moment où le secteur énergétique mondial est confronté à des problèmes sans précédent, la recherche de moyens de sortie de crise doit devenir une priorité sur les plateformes internationales", a souligné Poutine.

Le président russe a qualifié les explosions qui ont touché le gazoduc Nord Stream, le mois dernier, d’actes de "terrorisme international", et a considéré que leur objectif est "de saper la sécurité énergétique de tout un continent et d'interdire les sources d'énergie bon marché".

Il a estimé que ceux qui veulent la rupture des relations entre la Russie et l'Union européenne et affaiblir l'Europe "sont ceux qui sont les instigateurs des explosions".

Les États-Unis et les pays européens disposant de sources d'approvisionnement énergétique alternatives, comme l'Ukraine et la Pologne, seraient, selon Poutine, les "bénéficiaires" de l’arrêt du gazoduc Nord Stream.

Au début du mois d’octobre, l'Agence danoise de l'énergie a annoncé que les fuites ont cessé dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2.

À la fin du mois dernier, des explosions et des fuites de gaz sous-marines ont été observées sur les pipelines Nord Stream 1 et 2, suscitant des échanges d’accusations et d’insinuations mutuelles entre la Russie et les États-Unis, selon lesquelles l'autre partie serait l’instigatrice de ces explosions, et ce, malgré le fait que les enquêtes ne soient pas encore terminées.

Le 26 septembre dernier, les réseaux sismiques nationaux de Suède, de Norvège et de Finlande ont annoncé la détection de deux explosions à proximité des sites des fuites qui ont affecté les gazoducs russes, sous la mer Baltique.

Le même jour, la compagnie Nord Stream AG, l'opérateur des gazoducs 1 et 2, a annoncé une baisse importante de la pression dans les pipelines. Les autorités danoises et suédoises, ont, pour leur part, annoncé une fuite de gaz dans les tronçons qui traversent les eaux territoriales des deux pays.