La Russie a fustigé les pays occidentaux, ce jeudi, pour avoir utilisé des "procédés de terreur diplomatique" afin d’encourager certains pays à voter en faveur d'une résolution anti-russe à l'Assemblée générale des Nations Unies.

"Seuls le chantage flagrant et les menaces ont permis à l'Occident d'obtenir le résultat souhaité", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe Pervy.

Les déclarations des Américains selon lesquelles ils n’auraient persuadé personne, que tout le monde aurait voté en fonction de sa propre volonté' sont un mensonge", a affirmé Lavrov.

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution anti-russe, dans la journée du mercredi, sur les référendums dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijia, ainsi que sur la situation en Ukraine.

143 pays ont voté en faveur de la résolution. La Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Nicaragua et la Syrie ont voté contre, et 35 États se sont abstenus, parmi lesquels on compte la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et plusieurs anciennes républiques soviétiques.

Dans une déclaration à part, Lavrov a déclaré que la Russie avait suggéré d’organiser un vote secret, afin que certains pays ne craignent pas d’être sanctionnés , mais les pays occidentaux ont rejeté la proposition.

La Russie a lancé ce qu'elle a qualifié d’“opération militaire spéciale" en Ukraine en février dernier. Au cours des dernières semaines, les forces ukrainiennes ont mené une contre-offensive, à un moment où Moscou a appelé à mobiliser davantage de réservistes tout en annexant quatre régions ukrainiennes dans le cadre de référendums qualifiés de “simulacres“ par les pays occidentaux.