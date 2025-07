Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné la reconduction du décret présidentiel américain, publié pour la première fois durant l'opération Source de paix, contenant des accusations infondées contre la Turquie.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a précisé que le décret en question, intitulé "Situation d'urgence nationale", qui avait été publié en octobre 2019, a été re-publié une nouvelle fois le 12 octobre 2022.

"Nous condamnons ce décret qui contient des accusations infondées contre notre pays", indique le communiqué.

"L'opération que nous avons menée suivant notre droit à la légitime défense, découlant de l'article 51 de la Charte des Nations Unies (ONU), et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité sur la lutte antiterroriste, a assuré la paix et la stabilité dans la région. Cette opération a permis de libérer la région des organisations terroristes YPG/PKK et Daech. Elle a contribué à défendre l'intégrité territoriale de la Syrie", a poursuivi le ministère.

Le communiqué appelle également les États-Unis à mettre fin à leurs engagements avec le YPG/PKK et à respecter la déclaration conjointe du 17 octobre 2019.

La Turquie avait lancé d'abord l’opération Bouclier de l'Euphrate, le 24 août 2016, puis l'opération Rameau d’olivier à Afrin, le 20 janvier 2018, et l'opération Source de paix, le 9 octobre 2019, pour éliminer les éléments terroristes du nord de la Syrie.

L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 000 personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne. Le YPG en est la branche syrienne.