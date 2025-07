Le groupe pétrolier français a rejeté ces accusations, les qualifiant de "diffamatoires", selon un communiqué effectué auprès du quotidien Le Monde.

L'association ukrainienne Razom We Stand et l'association française Darwin Climax Coalitions ont confirmé au Monde avoir déposé plainte contre TotalEnergies, reprochant à celui-ci d'avoir "contribué à fournir au gouvernement russe les moyens nécessaires à la commission des crimes de guerre".

Cette plainte, écrit le journal, fait suite à des révélations publiées en août selon lesquelles TotalEnergies était actionnaire à hauteur de 49% du gisement de Termokarstovoïe, en Sibérie, où est produit du gaz stabilisé dans une usine de transformation ravitaillant une raffinerie qui, elle, vend du kérosène à l'aviation russe.

TotalEnergies a dénoncé des accusations "outrancières et diffamatoires". "Ces accusations contre notre compagnie, qui conduit ses opérations dans le strict respect de la politique de l'Union européenne et des mesures de sanctions européennes applicables, sont particulièrement graves et infondées", a dit le groupe pétrolier au Monde.