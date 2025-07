A l'approche de la Coupe de Monde, le Lion de la Teranga fait un plein de confiance. En ouvrant le score dès la 10e minute de jeu sur la pelouse du Viktoria Plzen après une belle action collective, Sadio Mané a inscrit son 200e but en carrière. Le Sénégalais a marqué 120 billes avec Liverpool, 45 avec le RB Salzburg, 25 avec Southampton, 2 avec pour le FC Metz et 8 avec le Bayern Munich.

Décrié il y a quelques semaines pour son manque d'efficacité devant le but, Sadio Mané a su faire taire les critiques en répondant sur le terrain. Le Sénégalais est sur une série de trois buts et une passe décisive lors de ses quatre dernières rencontres avec le Bayern Munich. A un mois de la prochaine Coupe du monde au Qatar, le Lions de la Teranga continue de faire le plein de confiance.

Si les critiques étaient légitimes après une succession de cinq rencontres sans le moindre but, Sadio Mané avait toutefois réalisé un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs. L'ancien joueur de Liverpool avait inscrit cinq réalisations pour le compte de ses six premiers matches avec le club allemand.

Baladé sur le front de l'attaque entre une position d'ailier dans laquelle il excelle et une position d'attaquant de pointe où il semble en manque de repères, Sadio Mané subit le poids de son transfert et le départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone. S'il s'attendait à évoluer avec le Polonais, il l'a remplacé.

Après la victoire du Bayern Munich face au Bayer Leverkusen (4-0) en championnat en septembre dernier, le Sénégalais était revenu sur son adaptation en Allemagne : "J’ai passé huit belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un autre pays, tout change. Les personnes, l’entraînement, il faut s’adapter, je le savais ce n’est pas une surprise.Je suis très content d'être ici. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle ville. Tout est nouveau pour moi, ce n'est pas évident. J'ai encore du temps pour m'adapter au système, à mes coéquipiers et je suis sûr que tout ira bien pour moi".

Dans une trentaine de jours, Sadio Mané et le Sénégal se rendront au Qatar pour disputer la Coupe du Monde. Opposés à l'Équateur, aux Pays-Bas, et au pays hôte de la compétition dans les phases de groupe, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga et tout le peuple Sénégalais doivent se réjouir des récentes performances de Sadio Mané.