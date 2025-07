Timochenko a rappelé que son pays célèbre vendredi la "Journée des défenseurs de l'Ukraine".

"Grâce à nos soldats ukrainiens, 1 620 localités ont été libérées des envahisseurs russes", a-t-il déclaré.

Le responsable ukrainien a également souligné que huit personnes ont été tuées et vingt autres blessées à la suite des attaques russes menées dans l'est du pays jeudi.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou.

La Russie pose comme préalable, pour mettre un terme à son opération, le renoncement de l'Ukraine à ses plans d'adhésion à des entités et alliances militaires, dont l'Otan, et l’adoption d’un statut de « neutralité totale », ce que Kiev considère comme étant une « ingérence dans sa souveraineté ».