Les deux Chinois avaient été tués dans une attaque contre leur convoi le 17 mars 2022, dans le territoire d'Irumu, en Ituri.

Lors d’une audience, vendredi devant la cour militaire, à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, la justice a condamné « les colonels Mukalenga Shendeko et Kayumba Sumaili à mort, quatre autres militaires contre lesquels la peine capitale avait également été requise, ont été condamnés à dix ans de prison », a déclaré samedi à l’agence Anadolu Giscard Combe, l’un des avocats de La Défense.

Un autre soldat a été acquitté faute de preuves, d’après la même source.

Lors du procès ouvert en juillet dernier, le procureur militaire avait affirmé que les deux colonels avaient organisé et planifié l'attaque « dans le but de récupérer 4 lingots d'or et 6 000 dollars transportés par les victimes ».

En Ituri, province en proie à l’activisme des groupes armés qui s’affrontent pour le contrôle des carrés miniers, les exploitants Chinois sont la cible des attaques. Les autorités accusent certains exploitants de collusion avec les groupes armés dans des zones hors contrôle.

En RDC, les cours et tribunaux prononcent la peine de mort sans l’appliquer.

La peine abolie dans certains pays est commuée à la prison à vie.

Le pays est signature d’un moratoire suspendant l’application de la peine de mort, mais figure parmi les régions où des exécutions extrajudiciaires sont recensées par les Nations Unies.