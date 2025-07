"Nous oeuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique (de Taïwan), mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires", a-t-il déclaré.

Pékin considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire et réaffirme régulièrement son intention de réunifier l'île.

"La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et (elle) doit être résolue par le peuple chinois seul", a martelé dimanche Xi Jinping.

"La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée", a-t-il ajouté, condamnant tout "séparatisme et ingérence" étrangère dans cette affaire.

Xi Jinping a également salué la transition de Hong Kong "du chaos à la gouvernance" depuis l'imposition d'une loi de sécurité nationale en 2020 qui a coupé court aux voix dissidentes sur ce territoire.

"La situation à Hong Kong a réalisé une transition majeure du chaos à la gouvernance", a-t-il souligné.