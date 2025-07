"Nous avons des informations de nos collègues qui se trouvent sur place sur des attaques de drones et il est crucial que les infrastructures civiles -que les civils- ne soient pas visés et c'est très difficile dans des zones densément peuplées", a déclaré M. Türk, à son arrivée au siège du Haut Commissariat, où il prend la relève de l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet.

"Il est clair que l'escalade dans le conflit est extrêmement troublante à nos yeux et c'est ce qui arrive en Ukraine, et dans bien d'autres pays dans le monde", a souligné M. Türk, devant quelques journalistes.

"Il nous faut revenir à une compréhension en profondeur de la raison pour laquelle il est important de respecter le droit international, parce que in fine, il s'agit d'être humains qui ne sont pas impliqués dans la guerre et ils doivent être protégés", a expliqué le nouveau plus haut responsable des droits de l'homme au sein de l'ONU.

"Il est clair que le respect du droit international, des droits humains et du droit humanitaire international est absolument indispensable, et donc notre appel est à la désescalade et de trouver des moyens de respecter le droit international", a-t-il ajouté.

Volker Türk, de nationalité autrichienne, fut un proche collaborateur du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres avant d'être nommé en septembre à la tête du Haut commissariat.

Kiev, la capitale de l'Ukraine, a été frappée à quatre reprises, lundi matin, lors d'attaques de drones qui ont endommagé un immeuble résidentiel et ciblé la gare ferroviaire, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Plus tôt, la présidence avait fait état d'"attaques de drones kamikazes " tirés par les Russes.