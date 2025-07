Selon un communiqué diffusé par la présidence turque, Ibrahim Kalin et Jake Sullivan ont échangé leurs points de vue sur les questions politiques et économiques bilatérales, la coopération en matière de défense et d'énergie, l'évolution de la situation en mer Égée et en Méditerranée, ainsi que d'autres questions régionales.

Concernant la guerre en Ukraine, le porte-parole de la présidence turque a souligné la nécessité de déployer des efforts diplomatiques concertés pour atténuer les dommages que le conflit a infligés à la paix et à la stabilité dans le monde, ainsi qu'à l'économie mondiale et à la sécurité énergétique et alimentaire.

Kalin a réaffirmé l'engagement de la Turquie à poursuivre ses initiatives diplomatiques, y compris une prolongation de l'accord historique sur les expéditions de céréales ukrainiennes.

Il a également exprimé les attentes d’Ankara concernant "l'achèvement inconditionnel du processus d'approbation de la demande d'acquisition et de modernisation des F-16 par le Congrès américain", selon le communiqué.

Dans un développement récent salué par Ankara, deux amendements subordonnant les ventes potentielles de F-16 à la Turquie à une série de conditions ont été retirés de la version du Sénat du projet de loi concerné.

Ibrahim Kalin a réaffirmé que son pays n'hésitera pas à protéger ses droits et intérêts légitimes en mer Égée et en Méditerranée en soulignant que la Grèce devait "mettre un terme à ses actions et à ses déclarations provocatrices qui font fi du droit international".