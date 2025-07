Après une saison où il a "marché sur l'eau" tout en portant le Real Madrid sur le toit de l'Espagne et de l'Europe, Karim Benzema parvient au sommet de son art de footballeur et surclasse tous les autres joueurs en recevant ce lundi le Ballon d'Or 2022. Vingt-quatre ans après le sacre de Zinedine Zidane en 1998, l'attaquant des Merengues devient le premier français à soulever ce trophée. C'est d'ailleurs l'ancien numéro 10 de l'Équipe de France, entraîneur de Benzema au Real Madrid, qui lui a remis le précieux sésame.

Vêtu d'un costume à la mémoire du rappeur américain Tupac Shakur qu'il affectionne particulièrement, Karim Benzema très ému a déclaré, au moment de recevoir le Ballon d'Or : "De voir ça (le public l'acclamer) devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail accompli, je n'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête puis après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie : Zizou et Ronaldo (tous les deux présents au Théâtre du Châtelet). C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher, c'est s'entraîner encore plus mais surtout toujours garder ce rêve dans la tête, que tout est possible."

Le joueur d'origine algérienne, qui a également invité ses parents et son fils à le rejoindre sur le podium, s'est souvenu des années plus dures vécues durant sa carrière : "Il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le bon côté aujourd'hui mais il y a eu ces périodes où par exemple, je n'étais pas en sélection, où je n'ai rien lâché, où j'étais avec le coach ici. On travaillait beaucoup aux entraînements et il me répétait sans cesse de garder cette joie de jouer au foot et qu'un jour, je pourrais gagner ce trophée-là. Je suis vraiment fier de mon parcours."

"C'est le Ballon d'Or du peuple"

Enfant de Bron, l'attaquant du Real Madrid est désormais le meilleur joueur du monde. S'il est seul à obtenir ce trophée, il ne manque pas d’insister sur l'importance de ses partenaires et de leur rendre un bel hommage devant le gratin du football mondial réuni à Paris: "J'aimerais remercier tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président (Florentino Perez). Le jour où il m'a donné la chance de signer au Real Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi, ça montre l'homme qu'il est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect."

L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais n'a pas manqué de saluer le président emblématique de l'OL, lui aussi présent dans la salle aux côtés de Florentino Perez : "Je n'oublie pas aussi Monsieur Aulas, toute l'académie lyonnaise car sans eux, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve de jouer à Madrid. Je n'oublie pas aussi toute ma famille, car on a besoin en famille, d’être soudés. Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste aussi collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple."

Une saison stratosphérique

La saison 2021-2022 est le point d'orgue d'une carrière d'exception pour Karim Benzema. Meilleur buteur du championnat espagnol, mais aussi meilleur buteur de la Ligue des champions, l'attaquant français a emmené son club au bout de ces deux compétitions en inscrivant des buts décisifs, à des moments charnière de la saison.

A 34 ans, Benzema devient donc le plus vieux vainqueur du Ballon d'Or depuis l'édition 1956 et le sacre de Stanley Matthews. S'il se bonifie année après année, il ne ferme pas la porte à un autre sacre : "Je ne sais pas combien de temps encore il me reste dans le football, quand je me lèverai le matin et que ça deviendra dur d’aller à l'entraînement. Là je me dirais 'j’arrête'. Mais là, je me lève et j’ai envie de m’entraîner. Gagner le deuxième? J’en ai déjà un. C'est beaucoup de travail et de sacrifice, il faut rentrer à la maison tranquille. Il faut continuer à être bon sur le terrain, mais il y a le temps de penser à d’autres Ballons d’or."

Vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal, Sadio Mané est classé deuxième du Ballon d'Or, devant le Belge Kevin de Bruyne, auteur d'une saison grandiose avec Manchester City, champion d'Angleterre l'an dernier. Mané, qui devient le joueur africain le mieux classé au Ballon d’Or depuis Georges Weah, a remporté le trophée Socrates pour son engagement associatif et caritatif, notamment au Sénégal.