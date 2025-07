Le porte-parole de la Présidence turque, Ibrahim Kalin, a exprimé mardi "l'espoir" que l'accord sur les céréales d'Istanbul sera prolongé.

"Notre président (Recep Tayyip Erdogan) a fait les propositions nécessaires au président russe (Vladimir Poutine) pour le prolonger de trois mois, six mois ou un an. Nous avons reçu une impression positive. Cependant, les Russes n'ont pas encore donné de réponse claire", a déclaré Ibrahim Kalin à la chaîne d'information turque, A Haber.

La Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé à Istanbul le 22 juillet un accord qui a permis la reprise des exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, après une interruption intervenue en février à cause de la guerre Russie-Ukraine.

Les parties négocient actuellement une éventuelle prolongation au-delà de la date limite initialement fixée au 19 novembre, en y incluant les exportations des céréales et engrais russes.

"J'ai beaucoup d'espoir. Je pense que la proposition de notre président à Poutine sur ce sujet trouvera un écho favorable, a assuré le porte-parole de la Présidence turque. Comme tout le monde l’affirme en ce moment, le seul dirigeant qui peut obtenir des résultats, c'est notre président, car plus aucun dirigeant européen ou américain n’est en mesure de parler de ces questions avec Poutine."

Erdogan a fréquemment rappelé qu'Ankara est déterminée à renforcer l'accord d'Istanbul sur les céréales et à transporter des céréales et des engrais russes vers les pays en développement via la Turquie.

Selon Ibrahim Kalin, Poutine a indiqué que la Russie dispose d'environ 150 millions de tonnes de céréales.

"La Russie en gardera une partie pour elle, probablement un tiers, mais elle va donner le reste sur le marché international, c'est un chiffre important", a ajouté le responsable turc.

Ankara est en contact étroit avec Moscou et Kiev depuis le début de la guerre. Erdogan a souligné à plusieurs reprises son souhait de réunir Poutine et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, autour de la table des négociations en Turquie en vue de mettre fin à la guerre.