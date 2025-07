Le conseil des ministres franco-allemand prévu pour le 26 octobre à Fontainebleau, près de Paris, est reporté à janvier, a annoncé mercredi le gouvernement allemand, invoquant notamment le besoin de "davantage de temps" pour s'entendre sur plusieurs dossiers.

"Il y a toute une série de sujets (...) où l'on n'est pas encore arrivé à une position commune", a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, questionné sur d'éventuelles dissensions entre Berlin et Paris, lors d'un point presse régulier.

Il n'a pas voulu donner de détails sur les sujets nécessitant davantage de discussions entre les deux pays mais a invoqué également des "difficultés logistiques" pour certains ministres, "qui en raison d'autres obligations n'auraient pas pu participer au conseil".

Selon plusieurs sources, les points de frictions entre la France et l'Allemagne se sont accumulés ces derniers mois, en lien avec les bouleversements entraînés par la guerre en Ukraine. Les réponses à apporter à la crise énergétique, à la coopération militaire, aux projets communs d'armement ont révélé des dissonances entre les deux pays.

Paris a notamment insisté sur le besoin de concertation et de solidarité européenne, lorsque Berlin a annoncé son dernier plan à 200 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les ménages face à l'inflation.

Les Verts allemands, qui participent au gouvernement d'Olaf Scholz, ont critiqué les ratés du programme nucléaire français. Berlin plaide pour la relance d'un projet de gazoduc reliant l'Espagne à l'Allemagne, auquel la France s'oppose.

M. Hebestreit a toutefois souligné que "le chancelier Olaf Scholz est (...) en très étroit contact avec le président Macron", rappelant que le prochain entretien prévu entre les deux dirigeants était jeudi, avant le Sommet européen à Bruxelles.

Il a par ailleurs fait état de "réflexions pour une rencontre à Paris entre le chancelier et Monsieur Macron mercredi prochain, mais sans les ministres".

Les Conseils des ministres franco-allemands se tiennent une à deux fois par an, tour à tour en France et en Allemagne. Ils réunissent le président français, son Premier ministre, le chancelier allemand et tout ou partie des ministres des deux pays.

Ils doivent assurer la coordination de la coopération franco-allemande au plus haut niveau.