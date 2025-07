Le président Erdogan, a partagé un message vidéo à l'occasion du Forum sur l'Environnement, organisé par l'Agence Anadolu (AA), ce jeudi 20 octobre à l’Hôtel Renaissance Polat d’Istanbul.

Rappelant que la Turquie se situe au cinquième rang en Europe et au douzième sur le plan international en ce qui concerne les énergies renouvelables, il a précisé que ce succès est dû au fait que 55 % de la production énergétique totale de la Turquie est issue des énergies renouvelables.

Erdogan a affirmé sa conviction que le développement durable, l'approche des médias face aux catastrophes naturelles, et l'ensemble des sujets concernant l'environnement et le climat seront traités en profondeur par les participants, et que des solutions seront proposées.

"L'industrialisation, les avancées technologiques et le facteur humain causent malheureusement des dégâts importants à l'environnement. Chaque année, nous ressentons davantage les effets de cette destruction au niveau mondial. Si nous ne prenons pas les mesures suffisantes à temps, les catastrophes environnementales, la pollution de l'air, la sécurité alimentaire et la perte de la biodiversité atteindront un point de non-retour" a précisé le leader turc, rappelant qu'une responsabilité plus importante incombe aux pays les plus pollueurs.

Le chef de l'Etat a aussi remercié les dirigeants de l'AA pour avoir oeuvré pour l'organisation d'un tel événement, ainsi que tous les participants, tout en disant espérer que la contribution du Forum sera favorable à l'humanité.

Le Forum sur l'Environnement qui a pour objectif de "restructurer le récit des médias sur l'environnement et les crises climatiques" vise également à inciter les agences de presse internationales à renforcer leur sensibilisation, à donner une solide fondation aux relations médias-environnement, à déterminer les responsabilités des médias traditionnels ainsi que des nouveaux-médias à propos des questions environnementales et des crises climatiques.