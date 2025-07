Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie et son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, ont procédé, jeudi, à l'inauguration officielle de l'aéroport international de Zengilan, dans une région azerbaïdjanaise libérée de l'occupation arménienne.

En se rendant jeudi à Zengilan, le Chef de l'Etat turc est ainsi le premier président étranger à atterrir dans le nouvel aéroport, construit au terme d’un partenariat entre des entreprises azerbaïdjanaises et turques.

Après la cérémonie d'accueil du leader turc, les deux dirigeants ont symboliquement coupé le ruban, inaugurant ainsi l'aéroport international de Zengilan.

MM Mevlut Cavusoglu, Hulusi Akar, Adil Karaismailoglu et Vahit Kirisçi respectivement ministre des Affaires étrangères, de la défense, du Transport et des infrastructures, de l'Agriculture et des Forêts, accompagnaient Erdogan dans son déplacement pour la journée en Azerbaïdjan.