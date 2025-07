« Nous aurons un nouveau leader qui devrait être en poste à la tête des Tories avant les prochaines prévisions budgétaires fixées au 31 octobre », a indiqué le secrétaire du groupe parlementaire conservateur, Graham Brady, dans des déclarations à la presse, rapportées par des médias britanniques.

Le Parti conservateur, majoritaire à la Chambre des Communes, a souligné que toutes les étapes nécessaires pour désigner le prochain Premier ministre britannique seront achevées avant le 28 octobre.

Il a également précisé que seuls trois candidats peuvent se présenter officiellement à la succession de Liz Truss à la tête du parti et au poste de Premier ministre.

« Les candidats auront besoin d'au moins 100 parrainages d'élus conservateurs (sur 357 députés conservateurs), ce qui signifie qu'il n'y aura pas plus de trois prétendants », a ajouté Graham Brady.

La démission de la Première ministre britannique Liz Truss, plus tôt dans la journée, a de nouveau lancé la course à la tête des Tories et au 10 Downing Street.

Truss a fait face à d’importantes pressions pour démissionner, après avoir été contrainte d'abandonner son plan budgétaire, qui comporte entre autres une baisse d’impôt sur le revenu, qualifié de « désastreux », alors que les Britanniques sont descendus dans la rue pour protester contre la crise du coût de la vie et la politique budgétaire du gouvernement.

Arrivée au pouvoir le 5 septembre 2022, après la démission de Boris Johnson, Liz Truss a jeté l’éponge ce jeudi 20 octobre.

Lors de son passage éclair au 10 Downing Street, Liz Truss aura plongé le Royaume-Uni dans un « chaos politique et financier », selon des médias britanniques.