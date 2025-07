Washington "ne s'opposera pas" à une solution diplomatique pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré, vendredi, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken.

Blinken qui s’exprimait lors d'une conférence de presse animée par le chef de la diplomatie américaine et son homologue française Catherine Colonna, à Washington, DC, a de même assuré que "Washington examinera tous les moyens de faire avancer la diplomatie avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine", a assuré Blinken.

Il a, par ailleurs, noté qu'actuellement, la Russie n'a aucune intention d'engager des pourparlers, soulignant, toutefois, que "les contacts" se poursuivront avec les Russes pour mettre un terme à la guerre en cours.

Blinken a accusé le président russe Vladimir Poutine de "vouloir anéantir la volonté du peuple ukrainien sans obtenir gain de cause".

Plus tôt dans la journée, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est entretenu au téléphone, avec son homologue russe, Sergueï Choïgou, et a souligné "l'importance de maintenir des lignes de communication entre Washington et Moscou".

D'autre part, le secrétaire d'Etat américain a affirmé qu'aucun accord imminent n'a été trouvé avec l'Iran pour relancer l'accord sur le nucléaire".

"Les États-Unis continueront à faire face aux activités déstabilisatrices de l'Iran", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il a insisté que les États-Unis "ne permettront jamais à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire".