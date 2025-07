Brandissant deux grandes banderoles noires sur lesquelles on pouvait lire "Justice pour Lola" et "L'immigration tue", les militants d'extrême droite ont utilisé des fumigènes et scandé des slogans tels que "immigrés, assassins".

Un premier rassemblement, organisé par le parti Reconquête d'Éric Zemmour, s'était tenu jeudi soir devant la Cour d'Assises du Rhône, pour appeler à rendre justice à Lola, cette fillette de 12 ans tuée dans des conditions atroces la semaine dernière dans le XIXe arrondissement de Paris.

Plusieurs autres marches avaient simultanément eu lieu dans l'ensemble de l'Hexagone, à l'appel du mouvement d'extrême droite.

La principale suspecte, Dahbia B., est une femme de 24 ans en situation irrégulière qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Un grand nombre de politiciens d'extrême droite, mais aussi de la droite dite "Républicaine" ont pointé du doigt l'immigration, en général, et réclamé du gouvernement qu'il "expulse immédiatement chaque étranger, qu’il soit en situation régulière ou pas".

Une semaine après son meurtre, la famille de Lola a demandé l'arrêt des récupérations de cette tragédie, "à des fins politiques", afin de pouvoir faire leur deuil avec "sérénité, respect et dignité".