La cote de popularité du président français Emmanuel Macron ainsi que celle de la Première ministre Elisabeth Borne s'effondre, selon un sondage BVA pour RTL publié vendredi.

Ainsi d’après ce sondage qui évoque “un effondrement de façon assez spectaculaire“, seulement 36% des Français ont désormais une bonne opinion d’Emmanuel Macron en tant que président de la République.

C’est une perte de 7 points en un mois qui ramène le président au niveau du mois de février 2020, date à laquelle il n’avait que 33% d’opinions favorables juste avant la période des restrictions sanitaires.

De son côté, la Première ministre, Elisabeth Borne, perd également des points en baissant de 10 points par rapport au mois dernier pour atteindre 41%. D’après le cabinet d’étude BVA, cette baisse s’explique notamment par les doutes qui pèsent sur sa capacité à gérer “la situation sociale et les diverses pénuries“.

Toujours selon BVA, l’augmentation des prix, la pénurie de carburant, les conflits sociaux, la réforme des retraites sont les points qui inquiètent les Français.

D’ailleurs, toujours selon ce sondage, “seuls 14% des Français estiment que depuis sa réélection il y a six mois, Emmanuel Macron est plus à l’écoute des Français contre plus d’un tiers (34%) qui estiment à l’inverse qu’il est même encore moins à l’écoute qu’avant".

De même, 41% des sondés jugent encore qu'Emmanuel Macron "sait où il va", soit une baisse de 7 points en quelques mois (et de près de 20 points par rapport à 2018).

Enfin, 41% des Français seulement pensent qu’il est "capable de prendre les décisions qui s’imposent", soit une baisse de 12 points depuis mars, juste après le début de la guerre, précise encore RTL.