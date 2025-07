Le texte de la déclaration a été publié par l'OCI sur son site, à l'issue des travaux de la 12e session de la Conférence des ministres de l'Information, qui s'est tenue à Istanbul vendredi et samedi, sous le titre : "Lutter contre la désinformation et l’islamophobie à l’ère de la post-vérité".

La "Déclaration d’Istanbul" a souligné "la nécessité de lutter contre l’islamophobie et la haine à l’égard de l’Islam dans toutes ses manifestations, en véhiculant de manière performative la véritable image de l’Islam en tant que religion de tolérance, à travers les plateformes nouvelles et émergentes et au moyen des innovations technologiques".

Les ministres de l’Information des États membres de l’OCI ont mis l’accent sur "l’importance de la coopération entre les États membres pour développer les mécanismes nécessaires à la lutte contre la désinformation, de relever les autres défis liés à l’ère de la post-vérité, et mettre au point des processus stratégiques à court, moyen et long termes dans le combat contre la désinformation".

"Nous reconnaissons également l’importance de se concentrer sur des problèmes spécifiques et des scénarios envisageables à court terme sur la communication et la gestion de crises multidimensionnelles et les mécanismes de vérification de la véracité de l’information à moyen terme, sur le contenu de l’information, le renforcement de la connaissance des médias et l’initiation aux médias numériques à long terme", ont déclaré les représentants des États membres de l’OCI.

La "Déclaration d’Istanbul" insiste sur "le rôle crucial des médias des pays islamiques dans la dénonciation de l’agression israélienne contre les Palestiniens" et appelle "à continuer à mettre en lumière la cause légitime du peuple palestinien pour mettre un terme à l’occupation israélienne des territoires palestiniens".

Le document a soulevé "l’importance de la solidarité et de l’assistance internationales dans le soutien aux réfugiés et aux personnes en quête d’un abri, tout particulièrement dans les États membres de l’OCI".

Les participants ont fait valoir "les efforts déployés par l’Organisation de la coopération islamique en faveur de la promotion du message de l’Islam et du renforcement du dialogue entre la culture islamique et les autres cultures universelles".

"Les médias des États membres de l’OCI doivent sensibiliser davantage le monde entier aux actes délibérés de destruction et de profanation du patrimoine culturel et religieux islamique dans les pays non islamiques et, tout particulièrement, dans les zones où les communautés musulmanes autochtones ont été victimes d’un nettoyage ethnique", indique la Déclaration.

Les ministres de l’Information des États membres de l’OCI se sont également félicités du progrès accompli dans l’opérationnalisation du Forum médiatique de l’OCI et appellent les organes et institutions médiatiques des Etats membres à y adhérer.

Les représentants des États de l’OCI participant à cet événement, ont exprimé leur considération au gouvernement et au peuple turcs pour leur généreuse hospitalité durant cet événement.