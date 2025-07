Ce plan vise essentiellement à permettre une "augmentation de personnels".

"Il faut refaire venir des gens à l’hôpital et, dans ce cadre là, j’en appelle aussi à cette solidarité au niveau des territoires", afin que "les libéraux" puissent "venir aider l’hôpital", a plaidé le ministre.

Face à la crise des services pédiatriques, François Braun appelle les pédiatres exerçant en cabinet à "prendre des gardes" à l’hôpital, "venir travailler la journée" et "prendre des enfants en consultation quand il n’est pas nécessaire qu’ils aillent à l’hôpital".

"Ce n'est pas nouveau malheureusement, ça fait des dizaines d’années que l'hôpital est maltraité", a-t-il, par ailleurs, réagi à la lettre ouverte adressée vendredi à Emmanuel Macron par 4000 soignants en pédiatrie, sur fond de saturation liée à l’épidémie "précoce" de bronchiolite.

De son côté, le porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait savoir à l’antenne de la chaîne LCI que "le président de la République a été interpellé par un collectif (...) et il a sollicité immédiatement la Première ministre et le ministre de la Santé, pour qu'un plan d'action immédiat puisse être mis en place".

Ce plan permettra notamment l’activation de "plans blancs" dans tous les territoires touchés par des difficultés.