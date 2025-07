"En ce qui concerne messieurs Macron et Scholz, ces derniers temps, ils ne manifestent aucune envie d'être à l'écoute de la position de la partie russe et de participer à des efforts quelconques liés à la médiation", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Il a en même temps fait l'éloge de la "position d'Ankara, bien différente de celles de Paris et de Berlin".

"Ankara manifeste sa volonté de poursuivre les efforts de médiation" qui ont été "hautement appréciés" par le président russe Vladimir Poutine, a souligné M. Peskov.

La Turquie a joué un rôle clé dans un échange de prisonniers en septembre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que dans la conclusion en juillet, sous l'égide de l'ONU, d'un accord entre les deux pays permettant l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire et le Bosphore.

Le président russe a proposé mi-octobre la création d'un "hub gazier" en Turquie, une initiative soutenue par Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a demandé à son gouvernement de commencer à travailler "sans attendre" sur sa mise en place.