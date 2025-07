Le musicien marocain Mehdi Nassouli en scène à Istanbul

Le célèbre musicien marocain Mehdi Nassouli, a offert un concert à Istanbul. Nassouli a offert un concert dans le cadre du Festival de la Route de Culture, organisé par le ministère turc de la Culture et du Tourisme."Je suis très heureux d’être en Türkiye. Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué à cause de la pandémie. Je suis donc vraiment heureux d’être ici et de jouer devant le public turc", a déclaré l’artiste de 37 ans en répondant aux journalistes."J’ai été inspiré par la musique turque toute ma vie. Je pense que le secret de ma musique est sa proximité avec la musique turque et le fait qu’elle contient des influences méditerranéennes", a-t-il dit.Il a exprimé son admiration pour le groupe de musique Laco Tayfa, constitué de 8 musiciens sous la direction du clarinettiste Husnu Senlendirici