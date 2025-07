Les enquêtes, lancées en 2021, portent sur des soupçons de corruption et de trafic d'influence d'une part et d'abus de confiance et blanchiment d'autre part, a-t-on appris lundi au parquet de Paris.

Selon une source proche de l'enquête, l'eurodéputé Rassemblement national (RN, extrême droite) Thierry Mariani, qui copréside l'association depuis 2012, et Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur centriste, membre de l'association et président d'une société de conseil, sont au centre des investigations.

MM. Mariani et Pozzo di Borgo auraient notamment bénéficié, selon le quotidien Le Monde, de voyages financés par la Russie et la justice chercherait, selon une source proche du dossier, à savoir dans quelle mesure ces cadeaux auraient pu servir de contreparties à des prises de position favorables à la Russie.

L'association Dialogue franco-russe a été créée en 2004 sous le patronage des présidents français Jacques Chirac et russe Vladimir Poutine.

Elle se présente comme "un instrument privilégié de communication entre les milieux politiques, économiques et culturels des deux pays" et se donne pour objectif de "contribuer à l'approfondissement des relations stratégiques et du partenariat privilégié entre la France et la Russie".

Les deux enquêtes préliminaires ont été ouvertes à la suite d'un signalement de Tracfin, la cellule de renseignements financiers du ministère de l'Economie, selon le parquet.

Contacté par l'AFP, Thierry Mariani a déclaré "tomber des nues" en affirmant "avoir découvert par la presse l'existence de ces enquêtes".

M. Mariani a affirmé que les comptes de l'association étaient "transparents et contrôlés". "Je n'ai jamais perçu de rétribution" de Dialogue franco-russe et "je ne détiens aucune action dans une entreprise russe", a-t-il poursuivi.

M. Mariani a ajouté que l'association, faute de cotisations, avait "rendu les clés du local" qu'elle occupait.