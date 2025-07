Des responsables des ministères turc et finlandais de la Justice se sont entretenus mardi à Ankara sur le dossier de l’adhésion de la Finlande à l’OTAN.

La Turquie, membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), avait exprimé ses préoccupations vis-à-vis du soutien fourni par la Finlande et la Suède, qui avait également exprimé son souhait d'adhérer à l’OTAN, aux personnes accusées de terrorisme

Lors du Sommet de l'OTAN à Madrid, Stockholm et Helsinki, s'étaient engagés à coopérer avec Ankara dans la lutte antiterroriste et un mémorandum tripartite avait été signé le 28 juin. Ce document prévoit "la coopération avec la Turquie pour l'extradition des personnes accusées de terrorisme", "l'arrêt du soutien au YPG/PKK et à FETO", et "la levée d'embargo sur les armes entre les pays".

La Suède a levé l'embargo sur les armes imposé à la Turquie le 30 septembre mais n'a pas entrepris de démarches quant aux personnes accusées de terrorisme.