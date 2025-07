Ces personnes, qui avaient été, d'après leurs témoignages, passées à tabac, ont été retrouvées jeudi dernier par une équipe de MSF, qui avait reçu "une alerte officielle concernant un groupe de personnes nouvellement arrivées" à Lesbos et "ayant besoin de soins d'urgence", a expliqué dans un communiqué cette ONG.

"Tandis que nous approchions, nous avons entendu de nombreux cris (...). Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé 22 personnes. Tout le monde pleurait", a raconté Teo di Piazza, le coordinateur de MSF à Lesbos, cité dans ce texte.

"Trois personnes étaient menottées de manière très serrée avec des morceaux d'emballage en plastique. Quatre autres étaient blessées", a poursuivi ce responsable.

Selon des témoignages des migrants, "les blessures étaient dues à la violence d'un groupe de personnes qui avait quitté les lieux avant l'arrivée" de MSF.

L'ONG a dit "avoir aussitôt informé les services de police sur cet incident et assuré le transfert des personnes blessées vers l'hôpital et leur suivi".

Le gouvernement grec n'a pas jusqu'ici réagi à cet incident.

MSF a appelé les autorités grecques à "prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels évènements ne puissent se reproduire et veiller à ce que les personnes aient accès à un accueil sûr, à une protection et à des procédures d'asile".

La Grèce est montrée du doigt par des ONG de défense des droits de l'homme et des médias, qui ont à plusieurs reprises signalé des mauvais traitements infligés à des migrants et des réfugiés et des refoulements de personnes.